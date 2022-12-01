ЧМ-2022: все результаты одиннадцатого игрового дня
На ЧМ-2022 завершился одиннадцатый игровой день.
30 ноября в Катаре прошли четыре матча 3-го тура группового этапа.
Группа D
Доха, стадион «Эдьюкейшн Сити»
Тунис – Франция – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Хазри (58).
Эль-Вакра, стадион «Аль-Джануб»
Гол: 1:0 – Лекки (60).
Группа C
Доха, стадион «Рас-Абу-Абуд»
Польша – Аргентина – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Мак Аллистер (46), 0:2 – Альварес (67).
Лусаил, стадион «Лусаил»
Саудовская Аравия – Мексика – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Мартин (47), 0:2 – Чавес (52), 1:2 – Аль-Досари (90+5).
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