ЧМ-2022: все результаты одиннадцатого игрового дня

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На ЧМ-2022 завершился одиннадцатый игровой день.

30 ноября в Катаре прошли четыре матча 3-го тура группового этапа.

Группа D

Доха, стадион «Эдьюкейшн Сити»

Тунис – Франция – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хазри (58). 

Эль-Вакра, стадион «Аль-Джануб»

АвстралияДания – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лекки (60).

Группа C

Доха, стадион «Рас-Абу-Абуд»

ПольшаАргентина – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мак Аллистер (46), 0:2 – Альварес (67).

Лусаил, стадион «Лусаил»

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартин (47), 0:2 – Чавес (52), 1:2 – Аль-Досари (90+5).

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