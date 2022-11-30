Шченсны отразил 2 пенальти на ЧМ-2022 – удары Месси и Аль-Досари
Войчех Шченсны парировал удар Лионеля Месси с пенальти.
Сборная Польши играет с командой Аргентины (0:0, первый тайм) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
На 37-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар в ворота польской команды после просмотра ВАР.
Однако Лионелю Месси не удалось переиграть вратаря сборной Польши – Шченсны отразил удар аргентинца.
Поляк, выступающий за «Ювентус», справился со вторым пенальти на ЧМ-2022. В игре второго тура против сборной Саудовской Аравии (2:0) Шченсны парировал удар хавбека Салема Аль-Досари.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Аргентина.
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