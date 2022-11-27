Шченсны готов к пенальти от Месси: «Я хочу соревноваться с лучшими, и Лео, безусловно, один из них»

рассказал о своем секрете отражения пенальти.

Вратарь сборной отразил пенальти в матче против Саудовской Аравии во 2-м туре группового этапа (2:0).

– В чем твой секрет при пенальти? В тренировках с тренером вратарей Филиппи?

– Не хотите все заслуги отдать Филиппи? Я шучу, мы в «Юве» нашли метод анализа пенальтистов, и время от времени он помогает. За последние два года статистика очень положительная, отбитых пенальти больше, чем пропущенных. Я бы сказал, что метод работает.

– Готов бросить вызов Месси?

– Ты приезжаешь на чемпионат мира, чтобы играть против сильнейших игроков в мире. При всем уважении к игрокам , я хочу соревноваться с лучшими, и Месси, безусловно, один из них. Да, это отличный стимул.

– Как думаешь, ты мог бы отбить даже его пенальти?

– Его гораздо сложнее анализировать, он бьет как по центру, так и по углам. Я буду готов, но я надеюсь, что в наши ворота больше не назначат пенальти, как в матче с саудовцами, который, на мой взгляд, не тянул на пенальти, – сказал Шченсны.