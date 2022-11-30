Кейруш объявил об уходе из сборной Ирана. Команда заняла 3-е место в группе ЧМ-2022 с Англией, США и Уэльсом

объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.

«Парни и дорогие друзья! В футболе нет такого понятия, как моральные победы, но и нет ничего постыдного, когда ты не достигаешь своей мечты, поскольку ты сделал все возможное, показав желание и менталитет победителя.

Я горжусь вами, вы были великолепны на поле и за его пределами.

Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я верю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам всем счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо», – написал Кейруш.

Португальский специалист возглавил сборную Ирана 7 сентября. Ранее он работал в ней с 2011 по 2019 год.

Под руководством португальца занял 3-е место в группе с Англией, США и Уэльсом на , набрав 3 очка.