Кейруш объявил об уходе из сборной Ирана. Команда заняла 3-е место в группе ЧМ-2022 с Англией, США и Уэльсом

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Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана. 

«Парни и дорогие друзья! В футболе нет такого понятия, как моральные победы, но и нет ничего постыдного, когда ты не достигаешь своей мечты, поскольку ты сделал все возможное, показав желание и менталитет победителя.

Я горжусь вами, вы были великолепны на поле и за его пределами.

Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я верю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам всем счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо», – написал Кейруш. 

Португальский специалист возглавил сборную Ирана 7 сентября. Ранее он работал в ней с 2011 по 2019 год. 

Под руководством португальца Иран занял 3-е место в группе с Англией, США и Уэльсом на ЧМ-2022, набрав 3 очка. 

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