Флик не уволится из сборной Германии до Евро-2024: «Смотрю вперед с оптимизмом»

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Ханс-Дитер Флик намерен тренировать сборную Германии как минимум до конца Евро-2024.

«Я со своей стороны могу это подтвердить. Я с нетерпением жду турнира.

Я такой тренер, который вперед смотрит с оптимизмом. Вот почему подобные мысли совершенно меня не занимают», – отметил главный тренер.

Флик возглавляет Германию с 2021 года. На данный момент команда занимает последнее место в группе Е, набрав 1 очко.

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