Ханси Флик: «Было бы неуважительно предполагать, что Германия забьет 8 голов Коста-Рике. Будем счастливы, если выиграем – это наша задача»
Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями перед матчем против сборной Коста-Рики на ЧМ-2022.
Также главный тренер сборной Германии ответил на вопрос о том, может ли его команда выиграть матч со счетом 8:0. Испания победила костариканцев со счетом 7:0.
«Если посмотреть на турнирной таблицу, то Коста-Рика еще может выйти в плей-офф. Если они и Испания победят, то Коста-Рика выходит дальше.
Я ожидаю, что против нас сыграет команда с оборонительным стилем – так же они действовали против Японии. Нам нужно найти хорошие решения против этого соперника.
Было бы очень неуважительно по отношению к Коста-Рике предполагать, что мы забьем 8 голов. Мы будем счастливы, если выиграем. Это наша задача. Мы видели оборонительные действия Коста-Рики против Японии. И мы уважаем это», – сказал Флик.
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