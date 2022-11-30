Месси, Ди Мария, Альварес, Энцо, Ромеро и Отаменди – в старте Аргентины на матч с Польшей

представила состав на игру с Польшей на .

Главный тренер Лионель Скалони выбрал на заключительный матч группового этапа следующих футболистов:

Вратарь: Эмилиано Мартинес;

Защитники: Маркос Акунья, Кристиан Ромеро, , Науэль Молина;

Полузащитники: Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Пауль, , Энцо Фернандес;

Нападающие: , Хулиан Альварес.

Польша – Аргентина. Месси и Левандовски в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ