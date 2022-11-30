Месси, Ди Мария, Альварес, Энцо, Ромеро и Отаменди – в старте Аргентины на матч с Польшей

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Сборная Аргентины представила состав на игру с Польшей на ЧМ-2022.

Главный тренер Лионель Скалони выбрал на заключительный матч группового этапа следующих футболистов:

Вратарь: Эмилиано Мартинес;

Защитники: Маркос Акунья, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина;

Полузащитники: Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Энцо Фернандес;

Нападающие: Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Польша – Аргентина. Месси и Левандовски в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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