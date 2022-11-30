«Реал» отпугивает цена хавбека Аргентины Энцо Фернандеса – 100 млн евро
Хавбек сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандес интересен «Реалу».
По данным Marca, цена на полузащитника близка к 100 млн евро, и это отпугивает мадридцев.
«Реал» интересовался хавбеком и раньше, но тогда в приоритете у королевского клуба был Орельен Тчуамени.
Следующим летом Фернандес может стать самым дорогим аргентинцем в истории, опередив Гонсало Игуаина. В 2016 году «Ювентус» заплатил «Наполи» 90 млн евро за его трансфер.
Фернандес перешел в «Бенфику» из «Ривер Плейт» в июле этого года. В 24 матчах за клуб во всех турнирах он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
На ЧМ-2022 Энцо Фернандес выходил на замену в двух матчах сборной Аргентины. В игре с Мексикой (2:0) хавбек отметился голом.
Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.
«Как нам переубедить вас?» В 16 лет Энцо Фернандес умолял Месси не уходить из сборной, а теперь забивает с его паса на ЧМ
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