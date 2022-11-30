Австралия впервые с 2006-го и второй раз в истории сыграет в 1/8 финала ЧМ

второй раз в истории сыграет в плей-офф чемпионата мира.

Команда Грэма Арнолда сегодня обыграла Данию (1:0) на ЧМ-2022 и обеспечила себе второе место в группе D, уступив Франции только по разнице голов.

В первый раз Австралия играла в 1/8 финала чемпионата мира в 2006 году. Тогда она уступила Италии (0:1) из-за гола Франческо Тотти с пенальти на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

Соперником австралийцев в плей-офф станет победитель группы C, где выступают Аргентина, Польша, Мексика и Саудовская Аравия.

Эта Австралия – конкурент любимой сборной Хиддинка. Тогда вышли на ЧМ впервые за 32 года и тоже забрались в плей-офф