Гендиректор «Зенита» об оценке за первую часть сезона: «Мы не в средней школе. Главное – получить диплом с отличием»

Генеральный директор «Зенита» подвел итоги первой части сезона.

– «Зенит» завершил первую часть сезона в чемпионате России. Как в целом можете оценить первую часть сезона в ?

– В целом положительно, потому что после 17 матчей у нас отрыв от второго места – 6 очков. Он мог быть и больше, если бы не потеряли очки в ряде встреч и не проиграли «Ахмату» («Зенит» дома потерпел поражение со счетом 1:2 – прим. Sports.ru).

Успокаиваться, естественно, рано. Команда после отдыха будет серьезно готовиться к продолжению чемпионата с первой до последней встречи.

Что касается Кубка России, мы идем по Пути регионов. Победа в матче со , хоть и по пенальти, все равно дает положительные эмоции – соперник побежден. Поэтому по итогам первой части чемпионата оценка в целом положительная.

– Четыре с плюсом или пять с минусом?

– Мы не в средней школе. Главное – получить диплом с отличием.

– Поражение от – главная ложка дегтя в выступлении «Зенита» в этом розыгрыше чемпионата России?

– Всегда неприятно проигрывать. Особенно дома, особенно в первый раз в чемпионате. Но из этого поражения сделаны выводы. Это поможет команде двигаться вперед.

– Это был самый неудачный матч для команды с точки зрения игры? Или в минус можно записать только результат?

– Когда результат отрицательный, можно сколько угодно смотреть на статистику, которая будет показывать, как хорошо команда играла во второй половине матча. Но самое главное, что не забили ни второй гол, ни третий. Я считаю, что статистика – для внутреннего пользования.

– Какой из выигранных матчей получился самым сложным?

– В этом сезоне, как и в предыдущих, на матчи против чемпиона все выходят с особым настроем. Крупные победы, которые были одержаны, – они не были легкой прогулкой.

Так случается, когда команда с первой до последней минуты работает как единый механизм. Это относится к играм и против «Сочи», и против («Зенит» одержал победы со счетом 7:0 и 8:0 – прим. Sports.ru), – сказал Александр Медведев.

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