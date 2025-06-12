Андрей Мостовой – лучший игрок сезона в «Зените». Он опередил Мантуана и Латышонка
Андрей Мостовой признан лучшим игроком сезона в «Зените».
27-летний полузащитник победил в голосовании болельщиков, опередив хавбека Густаво Мантуана и вратаря Евгения Латышонка.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Мостовой провел 26 матчей, отличившись 9 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24046 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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