«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» сыграют в турнире с командами Медиалиги в ОАЭ

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал проведение турнира с участием команд РПЛ и МФЛ.

«Зимой ожидается турнир с участием «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и приглашением команд Медиалиги. Будет сборная МФЛ или чемпион.

Турнир будет по тем правилам, которые мы привыкли наблюдать во 2-м сезоне. Место проведения – ОАЭ. Организаторы – Winline», – сказал Осипов телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.