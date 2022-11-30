«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» сыграют в турнире с командами Медиалиги в ОАЭ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Winline Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал проведение турнира с участием команд РПЛ и МФЛ.

«Зимой ожидается турнир с участием «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и приглашением команд Медиалиги. Будет сборная МФЛ или чемпион.

Турнир будет по тем правилам, которые мы привыкли наблюдать во 2-м сезоне. Место проведения – ОАЭ. Организаторы – Winline», – сказал Осипов телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого. 

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