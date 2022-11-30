Мартинес о ссорах в сборной: «Придумавший это забил Бельгии автогол вместо поддержки самой талантливой команды в истории страны. Гений»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал информацию о ссорах в команде на ЧМ-2022.

«Некоторые издания любят хвататься за фэйковые и негативные новости вместо того, чтобы поддерживать самую талантливую команду в истории бельгийского футбола.

Я не знаю, кто это придумывает, кто это распространяет. Но этот человек забил автогол в ворота Бельгии вместо того, чтобы поддержать ее. Гений.

Впрочем, нас внешний шум не должен сильно волновать. Мы приехали в Катар для того, чтобы достичь своей цели. Надеюсь, настоящие фанаты смогут насладиться этим», – сказал .

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