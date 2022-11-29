Азар и Куртуа выступят на пресс-конференции Бельгии вместо Карраско и Теате. Изначально на замену вызвали Вертонгена, потом его сменили на Тибо
Сборная Бельгии заменила игроков на пресс-конференции перед матчем ЧМ-2022 с Хорватией.
Изначально на пресс-конференции должны были присутствовать Янник Феррейра Карраско и Артюр Теате. Но во вторник утром издание RTL сообщило, что вместо них на пресс-конференции будут присутствовать Эден Азар и Тибо Куртуа.
Примечательно, что изначально вместо Карраско и Теате должны были выступать Азар и Ян Вертонген, но позже защитника заменили на Куртуа.
Вероятно, изменения обусловлены попыткой разрядить напряженную атмосферу в раздевалке, отмечает источник.
Сборная Бельгии сыграет с Хорватией в четверг, 1 декабря.
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