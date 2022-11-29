Коке о Гави и Педри: «Они творят магию. Гави говорю не впадать в безумие, окружающее ЧМ»

высказался о своих партнерах по сборной – и .

«Они оба творят магию. Они демонстрируют впечатляющий уровень, получают мяч и не теряют его. Мы также можем поучиться у молодежи. Они делают то, чего не могут многие из нас. Играть с Педри – это здорово.

Гави обычно сидит рядом со мной [в раздевалке]. Я всегда успокаиваю его – у молодых людей много желаний и амбиций. Говорю ему не впадать в то безумие, которое окружает этот чемпионат мира и его клуб. Я говорю ему, чтобы он наслаждался этим моментом», – сказал полузащитник и сборной .