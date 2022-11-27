Хави: «Педри только что исполнилось 20, но на ЧМ он демонстрирует необычайную зрелость. У него нет потолка»

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Главный тренер «Барселоны» Хави охарактеризовал Педри. 

«У Педри нет потолка. У него есть все навыки, которыми должен обладать футболист, в данном случае полузащитник, у него есть талант, у него есть способность к самопожертвованию, он силен в обороне, он может сыграть три матча подряд, у него есть все, чтобы делать разницу. 

Ему только что исполнилось 20, он очень молод, но демонстрирует необычайную зрелость на чемпионате мира. Приятно наблюдать за его игрой, он может делать разницу в любом матче. Он ладит с Гави, он общается с Бускетсом. У Испании есть полузащита, за игрой которой приятно наблюдать», – сказал Хави

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