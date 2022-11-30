Саутгейт о сборной Англии: «Совсем другой менталитет по сравнению с ЧМ в России. Больше уверенности и опыта в плей-офф»

считает, что сборная Англии стала увереннее по сравнению с в России.

«Я думаю, что сейчас у нас совсем другой менталитет. Больше уверенности. В России мы просто думали: «Можем ли мы выиграть матч на вылет?» Теперь у нас больше уверенности и опыта в плей-офф.

Мы рады, что первая цель достигнута. Есть командный дух, большая часть команды на поле, что потрясающе с точки зрения динамики, и никаких желтых карточек – это тоже хорошо», – сказал главный тренер сборной .

По итогам группового этапа сборная Англии заняла 1-е место в группе B и в 1/8 финала сыграет против сборной .