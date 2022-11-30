Капитан США Адамс о матче с Нидерландами: «Это будет потрясающая игра и огромная возможность для нас. Настало время свершений»

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Тайлер Адамс поделился ожиданиями от матча с Нидерландами в плей-офф ЧМ-2022.

«Огромная возможность для нас. Это будет потрясающая игра.

Я думаю, что мы играем с очень достойными соперниками. Нидерланды, как и Англия, могут стать еще одним фаворитом чемпионата мира. Они очень хорошо прошли групповой этап.

[В Нидерландах есть] несколько потрясающих игроков. Мы должны быть готовы к этой игре, но прямо сейчас мы наслаждаемся этим моментом, у нас есть немного времени, чтобы расслабиться и восстановиться, а потом собраться с мыслями. Тренеры разработают план игры. Для нас пришло время свершений», – сказал капитан сборной США.

В последнем туре группового этапа ЧМ-2022 сборная США благодаря голу Кристиана Пулишича обыграла Иран (1:0) и вышла в плей-офф турнира, где ей предстоит сыграть со сборной Нидерландов.

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