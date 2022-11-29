Хорватия — Бельгия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Футбол

В матче третьего тура группового этапа в квартете F на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Хорватии и Бельгии. Поединок пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Хорватия – Бельгия

Во сколько матч Хорватия – Бельгия

Стали известны стартовые составы команд.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Модрич, Ковачич, Брозович – Перишич, Крамарич, Ливая.

Бельгия: Куртуа – Менье, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Кастань – Витцель, де Брюйне, Карраско, Мертенс – Троссард.

Помимо этих двух сборных, в группе F выступают национальные команды Канады и Марокко, которые сыграют в параллельном матче.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные