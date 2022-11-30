Где смотреть Сборная Хорватии – Сборная Бельгии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 1 декабря
В четверг, 1 декабря, сыграют сборная Хорватии и сборная Бельгии в группе F Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Хорватия – Бельгия
- Игра пройдет на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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