Хорватия — Бельгия, 01.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Хорватии и Бельгии сыграют в третьем туре на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре. Матч состоится на стадионе «Ахмад Бин Али» в городе Аль-Райян, его начало в 18:00 по московскому времени. В группе F помимо Хорватии с Бельгией принимают участие еще Марокко с Канадой. Бельгия после сенсационного поражения во втором туре от Марокко, усложнила себе шансы продолжить битву за трофей, в предстоящей встрече их устроит только победа, а Хорватии достаточно будет добиться ничейного результата. Кто же все таки сможет пробиться дальше из трех лидирующих команд квартета,мы узнаем совсем скоро.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Хорваты в своей истории выступлений на Чемпионатах Мира ни разу не становились чемпионами, они были близки к триумфу в 2018 году, но в финале уступили Франции (2:4) и довольствовались лишь серебряными медалями. А в 1998 году Хорватия завоевала на мировом первенстве бронзу.

На Чемпионат Мира 2022 года хорваты пробились напрямую с первого места, где в группе H в упорной борьбе смогли опередить российскую сборную на 1 очко, благодаря победе в последнем туре над сборной России (1:0).

Сейчас же в турнирной таблице Хорватия идет во главе своей группы F. Они набрали 4 балла в двух сыгранных турах и имеют равное количество очков с Марокко, но при этом выше их в таблице а счет лучшей разницей забитых и пропущенных мячей, у них она 4/1. В стартовом туре они как раз разошлись миром с Марокко (0:0), а уже во втором туре им удалось добиться крупной победы над Канадой (4:1), где проигрывая в счете они смогли перевернуть ход игры и забили 4 мяча, по 2 в каждом из таймов.

Факты и цифры

В трех последних матчах хорваты пропустили всего лишь 1 гол в свои ворота

Хорватская сборная отличается голом в 7 из 8 последних сыгранных матчах

Сборная Хорватии не проигрывает уже на протяжении 8 поединков.

Бельгия в рейтинге ФИФА среди сборных со всего мира сейчас занимает вторую строчку, но пока она это на турнире не оправдывает и рискует вылететь с турнира уже на групповой стадии. На прошлом розыгрыше ЧМ в 2018 году они смогли выиграть бронзовые медали, где в битве за них обыграли англичан (2:0).

В отборочном турнире к Чемпионату Мира 2022 года Бельгия в свое группе смогла уверенно занять первую позицию и не проиграла ни одной своей встречи и опередила занявшего второе место Уэльс на 5 очков.

В стартовом туре на ЧМ-2022 Бельгия в сложнейшем матче обыграла скромную канадскую сборную (1:0), и это во многом благодаря прекрасной игре ее голкипера Тибо Куртуа, который отразил в этой игре пенальти. А вот во втором туре Бельгия позволила Марокко сотворить очередную сенсацию в турнире, позволив им обыграть себя (2:0). После чего Бельгия сильно усложнила свое турнирное поражение и сейчас серьезно рискует остаться позади плей-офф ЧМ-2022 и если они не обыграют Хорватию в последнем туре, то они отправятся домой.

Факты и цифры

Бельгийцы в 8 из последних 10 матчей отличаются минимум одним голом

В 7 последних сыгранных встречах Бельгия ни разу не забивала за матч более двух мячей

Бельгийцы проигрывают в 3 из 4 последних матчах

Прогноз на матч Хорватия — Бельгия

В истории очных встреч команды встречались за последние 10 лет дважды. И дважды в этих встречах побеждала бельгийская сборная, в упорной борьбе с разницей в 1 мяч.

Бельгийская команда уже допустила осечку во втором туре, проиграв Марокко и теперь у них нет права на ошибку, и чтобы пройти в плей-офф им нужна только победа над Хорватией. Это задача будет очень сложной, но все же выполнимой. У бельгийцев опытная команда, в тоже время и очень быстрая и в этом матче я думаю что они создадут много проблем защитной линии хорватов. Хорватия же опытный боец, которая имеет в составе много классных игроков, они просто так не отдадут победу своему оппоненту, и вероятнее всего здесь будет ничейный исход либо же виктория Бельгии. А сам матч считаю что будет очень результативным, все же Бельгии нужно играть в атакующий футбол, который повлечет за собой много открытых зон, которой хоть 1 раз все же хорваты должны воспользоваться для успешной атаки и взятия их ворот.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Хорватии — 2.70

Ничья — 3.35

Победа Бельгии — 2.60

Ф1 (0) — 1.95

Ф2 (0) — 1.86

Обе забьют-Да — 1.76

Обе забьют-Нет — 2.06

ТБ (2) — 1.49

ТБ (2,5) — 2.00

ТМ (2,5) — 1.81

Вероятный исход: Ф2 (0), Обе забьют-Да, ТБ (2).

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