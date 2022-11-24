Роналду интересен «Аль-Хилалю». Саудовский клуб изучает возможность трансфера

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Нападающий Криштиану Роналду интересен клубу из Саудовской Аравии.

Форвард, находящийся в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед», привлек внимание «Аль-Хилаля», утверждает Sky Sports. Команда изучает возможность подписания 37-летнего португальца.

В сентябре президент «Аль-Хилаля» Фахад бен Нафель сообщал о попытке заключить соглашение с Роналду летом.

Роналду хочет подписать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Предложение близко к летнему – 242 млн евро за 2 года (Marca)

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