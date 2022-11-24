Нападающий Криштиану Роналду интересен клубу из Саудовской Аравии.

Форвард, находящийся в статусе свободного агента после расторжения контракта с , привлек внимание , утверждает Sky Sports. Команда изучает возможность подписания 37-летнего португальца.

В сентябре президент «Аль-Хилаля» Фахад бен Нафель сообщал о попытке заключить соглашение с Роналду летом.

Роналду хочет подписать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Предложение близко к летнему – 242 млн евро за 2 года (Marca)