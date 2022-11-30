Йорди Кройфф: «Пеп знаменует собой эпоху как тренер. Вернется ли он в «Барсу»? Без понятия. Думаю, он очень счастлив в «Сити»

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Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможном возвращении Пепа Гвардиолы.

«Он знаменует собой эпоху в качестве тренера. Он достиг уровня, когда может определять свою судьбу. Очень немногие дошли до этого момента. Это мечта каждого профессионала.

Вернется ли он в «Барсу» или нет? Без понятия. Я думаю, что он очень счастлив в «Сити». Он феноменальный человек, у которого можно спросить совета насчет игры», – сказал Йорди Кройфф RAC1.

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