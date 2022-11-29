Пеп Гвардиола: «Барса» должна была побеждать «Баварию», учитывая игру. Мне больно, что она не в ЛЧ, но я предпочитаю не встречаться с ней»

высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов.

Каталонская команда заняла 3-е место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией», набрав 7 очков.

«Относительно Лиги чемпионов есть некоторое разочарование, но если вы проанализируете матчи, то поймете, что таков этот турнир – в Мюнхене они [«Барса»] должны были побеждать, учитывая то, как они играли.

Руководство приложило невероятные усилия, чтобы создать экстраординарную команду. Мне больно, что они не в Лиге чемпионов, но на самом деле я предпочитаю не встречаться с «Барсой», – сказал главный тренер .