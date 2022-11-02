Главы «Ювентуса» и «ПСЖ» обсудили Суперлигу за обедом. Аньелли подчеркнул желание топ-клубов играть с другими топами
Президенты «Ювентуса» и «ПСЖ» встретились за обедом в туринском ресторане Del Cambio.
Андреа Аньелли и Нассер Аль-Хелайфи поговорили перед матчем команд в Лиге чемпионов.
Глава итальянской команды выразил сожаление по поводу того, что игра мало что решает, поскольку «ПСЖ» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Ювентус» из турнира вылетел.
Значительное внимание было уделено Суперлиге Европы. Аньелли является одним из ее основателей, Аль-Хелайфи, как руководитель Ассоциации европейских клубов, выступает против создания турнира.
Как утверждает Calciomercato, в ходе беседы президент «Ювентуса» подчеркнул, что большие клубы всегда хотят играть против других больших клубов. Аль-Хелайфи же ответил, что циклы взлетов и падений являются сутью футбола.
Комментарии