Главы «Ювентуса» и «ПСЖ» обсудили Суперлигу за обедом. Аньелли подчеркнул желание топ-клубов играть с другими топами

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Президенты «Ювентуса» и «ПСЖ» встретились за обедом в туринском ресторане Del Cambio.

Андреа Аньелли и Нассер Аль-Хелайфи поговорили перед матчем команд в Лиге чемпионов.

Глава итальянской команды выразил сожаление по поводу того, что игра мало что решает, поскольку «ПСЖ» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Ювентус» из турнира вылетел.

Значительное внимание было уделено Суперлиге Европы. Аньелли является одним из ее основателей, Аль-Хелайфи, как руководитель Ассоциации европейских клубов, выступает против создания турнира.

Как утверждает Calciomercato, в ходе беседы президент «Ювентуса» подчеркнул, что большие клубы всегда хотят играть против других больших клубов. Аль-Хелайфи же ответил, что циклы взлетов и падений являются сутью футбола.

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