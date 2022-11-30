Родригао о «бразильской банде» в «Зените»: «Есть только семейная, комфортная обстановка. Единство, общность, атмосфера в команде – один из залогов успеха»

ответил на вопрос о группировке бразильских игроков в «Зените».

– Кто из зенитовских бразильцев вам ближе по духу?

– Все бразильцы мне одинаково близки, от каждого я чувствую поддержку и каждого могу назвать своим другом. Но если вы все-таки будете настаивать, то максимально близкими товарищами назову и .

При этом, повторюсь, это такая общая история, мы приятельствуем и дружим со всеми футболистами, часто проводим время после матчей, можем сходить поужинать. То есть имеется единение, которое очень много определяет в любом коллективе.

Думаю, этот фактор много решит во второй части сезона – внутреннее единство, общность, атмосфера в команде – это один из залогов успеха , в том числе и на финише этого сезона.

– Так есть ли в «Зените» «бразильская банда»?

– А что вы имеете в виду под словом «банда»? (Смеется). Скажу так – деления на группировки нет совершенно точно, все общаются со всеми, компании смешанные.

Да, присутствует языковая история, когда люди, владеющие одним языков, чаще общаются внутри своей языковой группы, но это совершенно не ощущается, как некая обособленная история. Так что никаких «банд» в «Зените» нет, есть только семейная, комфортная обстановка, – сказал защитник.