Селюк о Ротенберге в «Локомотиве»: «Боря – порядочный человек. Кто-то скажет, что он сидел на лавке, но оттуда видно даже больше»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Дмитрий Селюк Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Селюк прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора в «Локомотиве».

«Боря – достойный человек! Он порядочный. У него есть большой опыт.

Кто-то скажет, что он сидел на лавке, но с лавки можно увидеть даже больше. Уверен, что он проявит себя!» – сказал бывший представитель Бориса Ротенберга.

Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с августа 2016 года. В июле 2022 года он завершил карьеру.

Во вторник клуб объявил о его назначении на должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива». Ротенберг будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов.

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