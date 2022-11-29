Селюк о Ротенберге в «Локомотиве»: «Боря – порядочный человек. Кто-то скажет, что он сидел на лавке, но оттуда видно даже больше»

прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора в .

«Боря – достойный человек! Он порядочный. У него есть большой опыт.

Кто-то скажет, что он сидел на лавке, но с лавки можно увидеть даже больше. Уверен, что он проявит себя!» – сказал бывший представитель .

Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с августа 2016 года. В июле 2022 года он завершил карьеру.

Во вторник клуб объявил о его назначении на должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива». Ротенберг будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов.