Роман Ротенберг о Борисе в «Локомотиве»: «Боря с пяти лет в футболе, много отыграл. Его опыт пригодится для развития молодых»
Роман Ротенберг считает, что опыт его брата Бориса Ротенберга пригодится в «Локомотиве».
Московский клуб ранее объявил, что Ротенберг назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола.
«Боря с пяти лет в футболе. Он очень любит это дело, много отыграл.
Думаю, он может многое передать молодым. Это серьезная работа, которая требует полной самоотдачи, круглосуточной погруженности в это дело.
Думаю, что его опыт пригодится для развития молодых игроков. Желаю ему удачи!» – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.
Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. На его счету 348 минут в 17 матчах за команду.
Комментарии