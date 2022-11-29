Роман Ротенберг о Борисе в «Локомотиве»: «Боря с пяти лет в футболе, много отыграл. Его опыт пригодится для развития молодых»

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Роман Ротенберг считает, что опыт его брата Бориса Ротенберга пригодится в «Локомотиве».

Московский клуб ранее объявил, что Ротенберг назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола.

«Боря с пяти лет в футболе. Он очень любит это дело, много отыграл.

Думаю, он может многое передать молодым. Это серьезная работа, которая требует полной самоотдачи, круглосуточной погруженности в это дело.

Думаю, что его опыт пригодится для развития молодых игроков. Желаю ему удачи!» – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. На его счету 348 минут в 17 матчах за команду.

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