Президент «ПСЖ» о желании Мбаппе уйти: «Каждый день я должен отвечать на это. Он только продлил контракт, и мы все рады»

Президент высказался о будущем .

– Это правда, что он хочет уйти?

– Каждый месяц, каждую неделю и даже каждый день я должен отвечать на это. Он только продлил контракт, и мы все рады.

Команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне. Мы уже 100 игр подряд распродаем билеты, – сказал .

23-летний француз летом мог перейти в «Реал» на правах свободного агента, однако решил продлить контракт с парижанами.

Недавно сообщалось, что «Маждрид» еще хочет подписать Мбаппе, если форвард готов не вести себя так, словно он важнее клуба.

Похоже, у Мбаппе крупнейший контракт в истории футбола – 636 млн евро за три года. Это четверть всего бюджета «ПСЖ»

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?