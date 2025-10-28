  • Спортс
  Евгений Чернов: «Тактика усредняет футболистов. Без ее повсеместного внедрения было ярче, драйвовее. Не должен Аршавин, возивший «Марсель» и тащивший на Евро, отрабатывать в обороне»
8

Евгений Чернов: «Тактика усредняет футболистов. Без ее повсеместного внедрения было ярче, драйвовее. Не должен Аршавин, возивший «Марсель» и тащивший на Евро, отрабатывать в обороне»

Евгений Чернов считает, что в современном футболе слишком много тактики.

«Я воспитанник «Томи», но, как и все, начинал в дворовом футболе. Пришел в профессиональный спорт из мира, где тактику обычно игнорировали – мы никогда не парились о защите и всегда играли в атаку.

Мне понадобилась всего одна тренировка, чтобы влюбиться в футбол – даже не смотрел его по телику. Тем более в Томске +3 часа от Москвы – внимательно следить за играми очень неудобно. Зато нашу жизнь окружали нарезки с финтами Зинедина Зидана, Кака и Роналдиньо, штрафными Дэвида Бекхэма и Жуниньо Пернамбукано, дальними ударами Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Роберто Карлоса – мы хотели подражать их сиянию. Вот мне и кажется, что без повсеместного внедрения тактики было как-то ярче, драйвовее, красивее. 

Я прохладен к «Барселоне», но не могу не восхищаться Роналдиньо. В детстве мы впитывали его нарезки. Для большинства Роналдиньо был главным кумиром, ведь ни один ребенок не включит футбол ради оценки тактических перемещений – ты не полюбишь игру без сильных дриблеров.

Зато всегда нравился «Реал». Вот попробуй раздать «галактикос» тактические задания, они бы сказали: «Тренер, мы хотим творить магию на поле, нам неинтересно решать тактические задачи. Мы не шахматисты».

За «Зенит» я болею благодаря Андрею Аршавину: как же он отвозил «Марсель» на выезде, тащил сборную на Евро-2008, не потерялся в «Арсенале»! Вдохновлял, потому что блистал в атаке, его все знали и боялись. Не должен такой Аршавин отрабатывать в обороне. Тактика усредняет футболистов: да, команда выигрывает, но гении вынуждены заниматься черновой работой и растворяться среди других.  

В 1990-х и 2000-х был широченный выбор футболистов, любящих творческую атаку и красивые комбинации. Сейчас альтернатив гораздо меньше: даже голосование за «Золотой мяч» свелось к тактическим заготовкам.

Я не люблю смотреть за тактикой – эмоции и голы важнее. Поэтому в современном футболе бы выделил «Реал» Карло Анчелотти. В нем был дух старого футбола: нападающему необязательно бежать назад и отрабатывать, раз он должен получать мячи, творить магию и приносить трофеи», – написал бывший защитник «Зенита» в своем блоге на Спортсе”.

Тактика грабит футбол. Колонка Евгения Чернова

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
