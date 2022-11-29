Иран — США — 0:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 29.11.2022

В матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная США обыграла Иран со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Кристиан Пулишич.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Матч между Ираном и США обещал быть одним из самых боевых в третьем туре группового этапа Чемпионата мира — помимо политического подтекста команды в очной встрече определяли участника плей-офф. Американцам для прохода в ⅛ финала нужны были только три очка, а иранцам после победы в невероятной концовке матча с Уэльсом должно было хватить и ничьей.

Стартовые составы команд удивления не вызвали за исключением вратарской позиции сборной Ирана — после серьезной травмы головы в первом в матче против Англии в ворота команды Карлуша Кейруша вернулся Алиреза Бейранванд.

Обе команды достаточно плотно действовали в обороне, поэтому свои атаки соперники строили через фланги. У Ирана на первых минутах выделялся Рамин Резаян, сделавший несколько неплохих прострелов и навесов,а у американцев Энтони Робинсон. Левый защитник звездно-полосатых несколько раз пытался передачей с фланга найти партнеров в штрафной, но иранские защитники в борьбе были сильнее оппонентов.

Потихоньку территориальное преимущество перешло к США, и североамериканцы попробовали добиться успеха дальними ударами. Неплохие позиции для этого были у Серджиньо Деста и Джоша Сарджента, но их выстрелы цели не достигли.

На 38-й минуте американцы все-таки распечатали ворота Ирана — Устон Маккенни сделал великолепный заброс в штрафную площадь на Деста, который головой скинул мяч на линию вратарской, где Кристиан Пулишич ценой сильного ушиба занес его в ворота — 1:0.

На 45-й минуте американцы могли стать еще ближе к плей-офф — Тимоти Веа получил передачу в штрафной площади от Сарджента, но вместо удара решил вернуть мяч партнеру, и его передачу успели прервать иранцы.

Добавленного к первому тайму времени хватило Веа, чтобы все-таки отправить мяч в ворота Бейранванда: нападающий откликнулся на передачу Маккенни, и отправил мяч мимо голкипера Ирана, но к досаде форварда боковой арбитр зафиксировал офсайд.

В перерыве в составе сборной Ирана произошла замена, вместо Сердара Азмуна вышел Саман Годдос, и именно нападающий “Брентфорда” мог сравнять счет на 51-й минуте. Иранец с линии вратарской бил головой, казалось бы, наверняка, но мяч прошел над перекладиной.

Следующий убойный момент снова возник у Годдоса — Али Голизаде здорово поборолся на углу штрафной, сделал прострельную передачу, Мехди Тареми махнул мимо мяча, и тот дошел до Годдоса, удар которого прошел рядом со штангой.

В дальнейшем Иран полностью забрал мяч под свой контроль, но американцы, которые перешли на игру в три центральных защитника, спокойно отражали все атаки иранцев.

Один из самых реальных шансов отыграться у иранцев возник на 82-й минуте — Али Карими выиграл борьбу за верховой мяч во вратарской, но как следует пробить ему не удалось, и голкипер американской сборной Мэтт Тернер спокойно забрал мяч.

На финальный штурм Ирана арбитр встречи Антонио Лаос в традициях этого мундиаля выделил девять дополнительных минут, и на третьей из них у ворот США было очень жарко — после навеса со штрафного в падении головой пробивал центральный защитник Мортеза Пуралиганджи, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

На девятой добавленной минуте снова полыхнуло — иранцы всей командой требовали пенальти за задержку руками Тареми, но Лаос фола не заметил и через минуту дал свисток об окончании матча.

Таким образом, гол Пулишича вывел его команду в плей-офф, где США 3 декабря сыграет с Нидерландами.

Видеообзор матча Иран — США