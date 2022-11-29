Иранцы ни разу не пробили по воротам США в 1-м тайме. У американцев 8 ударов, 3 – в створ

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Сборная Ирана не нанесла ни одного удара по воротам США в первом тайме.

Команды играют в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. После первого тайма сборная с Ближнего Востока проигрывает со счетом 0:1.

Команда Карлуша Кейруша ни разу не пробила по воротам соперника в первой половине игры. Американцы нанесли 8 ударов по воротам, 3 из них – в створ. Гол забил Кристиан Пулишич на 38-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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