высказался о проблемах сборной Бельгии.

«Сейчас никто не счастлив, но мы думаем, что победим во вторник и пройдем дальше. Это футбол, случиться может все, но мы отдадим все силы.

В раздевалке [после игры с Марокко] мы злились из-за поражения, мы разочарованы результатом. Тренер поговорил с нами после матча. Мы считаем, что медиа преувеличили эту ситуацию, и думаем, что можем выйти в плей-офф», – сказал вратарь сборной Бельгии и .

Также Куртуа ответил на вопрос о том, будут ли в сборной искать «крысу», которая сообщила журналистам о проблемах команды в раздевалке.

«Это [статьи о конфликтах в сборной Бельгии] ложь. Проблема в том, что люди всегда все воспринимают за правду. Мы команда. Не всегда игроки выносят сор из избы. Мы работаем с большим количеством людей, мы не знаем, кто говорит что-то такое.

Воспринимать все это как правду – ошибка. Я видел эти истории, но все это – большая ложь. Это неправда. Нам не нужно искать, кто это сообщил. Если мы узнаем, кто это, то это будет его последний день с нами.

Мы команда, семья. Все должно оставаться внутри коллектива», – сказал Куртуа.