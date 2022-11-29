Роналдо о Неймаре: «Только шестая звезда у Бразилии сделает из него достойного поклонения игрока. Он не должен остаться в истории футболистом, которого проклинают»
Роналдо оценил игру сборной Бразилии на ЧМ-2022 и влияние Неймара на команду.
– Тите прекрасно знает, как должна играть команда. Он прекрасный тренер. На мой взгляд, такой сборной у нас не было с 2002 года.
Команда хорошо готова функционально, выкладывается ровно настолько, насколько нужно. С сербами пришлось полегче, со швейцарцами пришлось немного помучиться, но в целом это нисколько не испортило впечатления от футбола.
– А когда команда выйдет на пик?
– В полную силу надо играть в поединках на вылет. Ждать осталось недолго.
– А в плей-офф сюрпризов быть не может?
– Лучше обойтись без них. В Бразилии очень не любят сюрпризы на футбольном поле.
– С Неймаром и без него игра сборной разная?
– Это две разные команды. Он двигатель, мотор. Верю, что травма не помешает ему раскрыться в самых главных матчах.
– А правда, что перед турниром ты в открытом письме послал его к черту?
– Это были эмоции болельщика. А как можно по-другому? Я написал ему, что вся Бразилия будет следить за игрой в течение месяца, и он не имеет права сыграть плохо или отправится к черту.
Его талант – природный. Он восхищает миллионы людей, заставляет сердца биться чаще. Но от него и сборной ждут забитых мячей, красивой игры и главное – победы.
Только шестая звезда на футболках (6-й титул чемпионов – прим. Sports.ru) сделает из него игрока, достойного поклонения. Он должен остаться в истории любимым футболистом, а не тем человеком, которого проклинают, – сказал бывший форвард сборной Бразилии.
Без Неймара Бразилия скучнее, но не слабее. Не хватает вариативности, но остается титаническая надежность без мяча
Комментарии