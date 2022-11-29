Невилл о Тиаго Силве: «В 38 он прессингует и превосходит форвардов в игре на опережение. Это невероятно!»

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Гари Невилл высказался о 38-летнем защитнике сборной Бразилии Тиаго Силве.

«От технически одаренных футболистов мы также требуем и игру на ноль. Так вот Бразилия великолепна и в оборонительных действиях. Больше того, они потрясающе прессингуют. Не знаю, как Тиаго Силве в его возрасте все еще удается прессинговать.

Знаю по своей карьере: превосходить все время форварда в игре на опережение – одна из самых сложных задач защитника. Но он на это по-прежнему способен, хотя ему уже далеко за 30. Это невероятно!» – сказал экс-защитник сборной Англии.

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