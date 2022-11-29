Бразилия недовольна полем, на котором может сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022.

Бразилия недовольна полем, на котором может сыграть в 1/8 финала .

Игроки и тренерский штаб сборной раскритиковали состояние поля на стадионе «974», на котором они обыграли Швейцарию со счетом 1:0 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.

«Это было немного странно, мы заметили это на разминке. Мяч двигался резче, и мы не чувствовали себя в безопасности при смене направления. Но если это было плохо для нас, то это было плохо и для них. При игре на стадионе каждый день поле будет страдать, и мы должны быть готовы к этому», – сказал .

Перед началом матча с Сербией группа из 12 игроков и членов комитета отправилась проверить «Лусаил», стадион, на котором проходила игра. Сейчас же такой проверки не было, так как на стадионе «974» не было тренировки накануне.

«Это не круто. Я не знаю, может быть, мы привыкли к первому стадиону, и теперь здесь мы увидели некоторые недостатки. Это не оправдание, но было неприятно получить такое поле.

Они должны немного улучшить его, потому что, если я не ошибаюсь, 1/8 финала будет проходить здесь, а до этого еще две игры. Они неожиданно предлагают поменять [стадион], но я не знаю, лучший ли это вариант. Я слышал об этом, но за одну неделю трудно осуществить такие изменения. Но у нас не так много вариантов», – заявил .