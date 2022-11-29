Катар первым проиграл 3 матча на домашнем ЧМ и установил антирекорд по пропущенным голам для хозяев – 7

Катар не набрал очков на домашнем чемпионате мира и переписал ряд антирекордов.

В 3-м туре группового этапа команда испанского тренера уступила Нидерландам (0:2). До этого были поражения от Сенегала (1:3) и Эквадора (0:2). Первый и пока единственный гол Катара в истории ЧМ забил .

Таким образом, Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира.

Катарцы также установили антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки ЧМ – 7.

Напомним, что ранее только сборная ЮАР не выходила из группы на домашнем чемпионате мира. В 2010 году африканцы заняли третье место в группе, набрав 4 очка при разнице голов 3:5.

Катар – худшая сборная-хозяйка в истории ЧМ