Эквадор — Сенегал — 1:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 29.11.2022

В заключительном туре Чемпионата мира по футболу 29 ноября на стадионе «Халифа Интернешнл» в городе Эр-Райян состоялся матч команд группы А сборных Эквадора и Сенегала. Перед матчем было много прогнозов, и большинство специалистов склонялись к тому, что латиноамериканская команда окажется сильнее и пройдет в плей-офф. Вопросы были и по поводу участия в матче капитана сборной Эквадора и ее палочки-выручалочки Эннера Валенсии.

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Капитан вышел в составе, но на действиях сборной Эквадора в дебюте игры это не сказалось никак. Команда Сенегала полностью завладела инициативой и уже в первые десять минут создала два опасных момента. Сначала Пап Гуйе совершил хороший проход по флангу и подал в штрафную. Магайе Гейе пробил по воротам, но рядом со штангой. Следом Юссуф Сабали сделал проникающую передачу в штрафную площадь эквадорцев и Булайе Диа нанес удар — мимо. После бурного стартового отрезка сенегальцы несколько успокоились. Сборная Эквадора стала владеть мячом, по итогам первого тайма этого владения было больше, чем у африканской команды, но преимущество это было обманчивым. Острее атаковали футболисты Сенегала и нанесли 12 ударов по воротам против всего двух у Сенегала. Игра взорвалась на 42-й минуте, когда арбитр Клеман Тюрпен указал на одиннадцатиметровую отметку в штрафной площади латиноамериканцев. Пьеро Инкапиэ сбил Исмаилу Сарра и сам пострадавший уверенно реализовал пенальти. В перерыве футболистам сборной Эквадора было о чем подумать.

Главный тренер Густаво Альфаро решил провести две замены. На поле вышли полузащитник Хосе Сифуэнтес и Джереми Сармиенто. Сборная Эквадора стала еще чаще владеть мячом, но до угроз воротам сенегальцев не доходило, а те подходы, которые совершали их соперники, опасности не таили. Ближе к середине тайма игра начала навевать скуку. На трибунах было явно веселее. Складывалось впечатление, что одни не хотят, а другие попросту не могут. И тут последовал взрыв. Сначала эквадорцы заработали право на угловой и подача привела к взятию ворот. На дальней штанге Мойсес Кайседо подставил ногу и счет стал 1 : 1. Шла 67-я минута матча. Спустя три минуты уже сенегальцы подали штрафной, и Калиду Кулибали вновь вывел свою команду вперед. Игра несколько активизировалась, обе команды создали по паре полумоментов у ворот друг друга, но время шло, и шансы Эквадора на ⅛ финала таяли с каждой минутой. В конце матча самым активным у эквадорцев был их тренер Альфаро. Тюрпен добавил шесть минут, но и они не помогли Эквадору. Команда в третьем матче разочаровала, а Сенегал во второй раз в своей истории будет играть в плей-офф.

Видеообзор матча Эквадор — Сенегал