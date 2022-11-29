Сенегал вышел в плей-офф ЧМ во 2-й раз в истории и впервые с 2002 года

вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории.

Команда Алиу Сиссе обыграла в 3-м турне группового этапа . По итогам этой стадии африканцы заняли 2-е место в группе A, набрав 6 очков. Сборная Нидерландов опередила их на 1 балл.

Сенегальцы вышли в плей-офф ЧМ впервые с 2002 года – тогда они заняли 2-е место в группе с Данией, Уругваем и Францией. В том году Сенегал дошел до 1/4 финала, где уступил Турции (0:1).