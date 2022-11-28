«Роналду верит, что выиграет ЧМ-2022, и это передастся Португалии. Он уже брал ЛЧ с «Реалом», когда доминировала «Барса». Невилл о Криштиану
Гари Невилл высказался о влиянии Криштиану Роналду на сборную Португалии на ЧМ-2022.
«Криштиану невероятен, он дал ответ на критику. И ему не нравится то, что произошло в «Манчестере».
Сейчас он с родной сборной, Португалия его обожает, у него прекрасные отношения с тренером.
У Португалии хорошая команда, и в атаке играет ментальный монстр. Роналду будет думать, что победит на чемпионате мира, он в это верит. И это передастся остальным членам команды.
Такое уже было в Лиге чемпионов, когда он играл за «Реал» во времена доминирующей «Барселоны». В «Реале» он выиграл ЛЧ пять раз, он умеет приносить пользу в ответственный момент», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.
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