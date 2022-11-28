«Роналду верит, что выиграет ЧМ-2022, и это передастся Португалии. Он уже брал ЛЧ с «Реалом», когда доминировала «Барса». Невилл о Криштиану

высказался о влиянии на сборную Португалии на .

«Криштиану невероятен, он дал ответ на критику. И ему не нравится то, что произошло в «Манчестере».

Сейчас он с родной сборной, Португалия его обожает, у него прекрасные отношения с тренером.

У Португалии хорошая команда, и в атаке играет ментальный монстр. Роналду будет думать, что победит на чемпионате мира, он в это верит. И это передастся остальным членам команды.

Такое уже было в Лиге чемпионов, когда он играл за «Реал» во времена доминирующей «Барселоны». В он выиграл ЛЧ пять раз, он умеет приносить пользу в ответственный момент», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.