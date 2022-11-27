«Ювентус» и «Милан» интересуются хавбеком Польши и «Специи» Кивером

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«Ювентус» и «Милан» интересуются полузащитником «Специи» и сборной Польши Якубом Кивером.

Клубы следят за игроком, однако официальных предложений по нему на данный момент не поступало. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Милан» намерен подписать Кивера следующим летом.

На данный момент Кивер сосредоточен на выступлении на ЧМ-2022 в составе сборной Польши. Игрок рассмотрит варианты продолжения карьеры после турнира. Его статистика – здесь.

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