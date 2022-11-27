«Ювентус» и «Милан» интересуются хавбеком Польши и «Специи» Кивером

и интересуются полузащитником «Специи» и сборной Польши Якубом Кивером.

Клубы следят за игроком, однако официальных предложений по нему на данный момент не поступало. Как сообщает инсайдер , «Милан» намерен подписать Кивера следующим летом.

На данный момент Кивер сосредоточен на выступлении на в составе сборной . Игрок рассмотрит варианты продолжения карьеры после турнира. Его статистика – здесь.