Хавбека «Юве» Ихаттарена арестовали в Нидерландах за угрозы

Полузащитник Мохаммед Ихаттарен, принадлежащий «Ювентусу», арестован в Нидерландах.

Нидерландского футболиста арестовали во вторник в его доме в Утрехте. По словам очевидцев, офицеры в форме и в штатском вошли в дом и вывели Ихаттарена. Он был доставлен в полицейский участок.

Полиция Утрехта сообщила только о том, что за угрозы был арестован 20-летний мужчина. Но источники, близкие к расследованию, подтверждают, что это Мохаммед Ихаттарен.

В настоящее время неизвестно, кому и по каким причинам угрожал Мохаммед. В ближайшие дни полиция проведет расследование по заявлению потерпевшего. Неясно, придется ли Ихаттарену оставаться под стражей во время следствия. Источники считают это вероятным. Ихаттарен перешел в «Ювентус» из ПСВ в августе 2021 года, заключив контракт до конца сезона-2024/25, и сразу же был отдан в аренду в «Сампдорию». Однако за генуэзский клуб он в итоге не провел ни одного матча и вернулся в Турин.

В январе «Юве» отдал хавбека в аренду до 31 декабря 2022 года. В прошлом месяце амстердамцы решили расторгнуть договор аренды и отправить Ихаттарена обратно в туринский клуб.

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