Автобус Швейцарии столкнулся с полицейской машиной по пути на матч с Бразилией

Автобус сборной столкнулся с полицейской машиной.

Это произошло, когда швейцарцы направлялись на матч 2-го тура группового этапа против (0:1).

Автобус врезался в машину полицейского сопровождения, ехавшую впереди, когда она замедлила ход. Предполагается, что игроки и персонал не пострадали. Команда Мурата Якина прибыла на стадион вовремя.

Швейцария занимает второе место в группе G с тремя набранными очками. В следующем туре швейцарцы встретятся со сборной . Матч состоится 2 декабря.