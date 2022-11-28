Автобус Швейцарии столкнулся с полицейской машиной по пути на матч с Бразилией
Автобус сборной Швейцарии столкнулся с полицейской машиной.
Это произошло, когда швейцарцы направлялись на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Бразилии (0:1).
Автобус врезался в машину полицейского сопровождения, ехавшую впереди, когда она замедлила ход. Предполагается, что игроки и персонал не пострадали. Команда Мурата Якина прибыла на стадион вовремя.
Швейцария занимает второе место в группе G с тремя набранными очками. В следующем туре швейцарцы встретятся со сборной Сербии. Матч состоится 2 декабря.
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