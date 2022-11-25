Ассоциация повышения осведомленности о дальтонизме раскритиковала выбор форм в матче Швейцария – (1:0).

Британская организация Color Blind Awareness, поддерживающая людей с дальтонизмом, заявила, что сочетание красной формы с зелеными футболками Камеруна в матче могло создать проблемы для некоторых зрителей. Они не смогли бы различить команды, так как для части дальтоников и красный, и зеленый цвет выглядят практически одинаково – близко к черному или коричневому.

Правила ФИФА гласят, что при выборе цвета футболок для каждого матча, если это возможно, необходимо учитывать интересы зрителей с дальтонизмом.

«Мы сотрудничаем с ФИФА с последнего чемпионата мира, чтобы помочь установить регламент по цветам футболок.

ФИФА признает, что сочетание красного и зеленого неудобны людям с дальтонизмом, и что другие цвета сливаются с ними», – сказала Кэтрин Олбани-Уорд, генеральный директор Color Blind Awareness.