Ассоциация повышения осведомленности о дальтонизме раскритиковала выбор форм в матче Швейцария – Камерун. Швейцарцы играли в красном, камерунцы – в зеленом
Ассоциация повышения осведомленности о дальтонизме раскритиковала выбор форм в матче Швейцария – Камерун (1:0).
Британская организация Color Blind Awareness, поддерживающая людей с дальтонизмом, заявила, что сочетание красной формы Швейцарии с зелеными футболками Камеруна в матче ЧМ-2022 могло создать проблемы для некоторых зрителей. Они не смогли бы различить команды, так как для части дальтоников и красный, и зеленый цвет выглядят практически одинаково – близко к черному или коричневому.
Правила ФИФА гласят, что при выборе цвета футболок для каждого матча, если это возможно, необходимо учитывать интересы зрителей с дальтонизмом.
«Мы сотрудничаем с ФИФА с последнего чемпионата мира, чтобы помочь установить регламент по цветам футболок.
ФИФА признает, что сочетание красного и зеленого неудобны людям с дальтонизмом, и что другие цвета сливаются с ними», – сказала Кэтрин Олбани-Уорд, генеральный директор Color Blind Awareness.
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