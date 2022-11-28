Якин про 0:1 с Бразилией: «Швейцария долго контролировала игру, очки выскользнули из наших рук»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча с Бразилией (0:1).

«На протяжении долгого времени казалось, что наш план на игру работает, мы ее контролировали. Результат разочаровывающий, очки выскользнули из наших рук.

В какой-то степени нам не хватало смелости в атаке. Поздравляю Бразилию, но если бы нам чуть больше повезло, то мы могли бы добиться большего.

Я не могу винить своих игроков, они хорошо потрудились и контролировали матч против очень хорошего соперника на протяжении некоторого времени.

Мы получаем опыт и становимся конкурентоспособными на фоне более крупных команд. Мы провели хорошую игру во многих отношениях. Мы идем верным путем, если говорить об игре с Сербией.

Думаю, мы можем быть доминирующей командой и в прошлом это демонстрировали.

Нельзя говорить команде, что ничьей будет достаточно. Нужно постараться победить Сербию, и у нас есть для этого нужные качества», – сказал Якин.

Бразилия не допустила ударов в створ за два матча ЧМ-2022 – с Сербией и Швейцарией