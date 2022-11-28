Депутат Свищев о пресс-службе сборной США: «Осквернение флага и герба – это неуважение ко всему иранскому народу, прикрытое поддержкой женщин»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о пресс-службе сборной США.

27 ноября в соцсетях американской сборной появилась таблица группы B ЧМ-2022. На флаге сборной Ирана не было эмблемы Исламской Республики – только зеленая, белая и красная полосы.

«Мы с вами понимаем, что сейчас происходит и в Китае, и в Иране, и в России, и в других среднеазиатских республиках – это все дела американских политиков, которые пытаются тем самым раскачать ситуацию. Это еще раз доказывает неуважение ко всему, что не имеет отношение к США. К сожалению, у политиков нет никаких тормозов.

Я считаю, что осквернение флага и герба – это неуважение ко всему иранскому народу, прикрытое поддержкой иранских женщин. Что это за поддержка такая, можно узнать?

Поддержка – это когда отправляют десятки тысяч тонн груза матерям Ирана, детям Ирана, женщинам Ирана, когда снимают санкции с Ирана, решают социальные вопросы страны. А провокационный поступок, связанный со спортом, недопустим.

уже отправила протест в , и мы их в этом поддерживаем. ФИФА должна занять жесткую позицию. Однозначно Федерация футбола США должна быть наказана. Чемпионат мира не место разборок для политиков. Футбол должен быть ареной, свободной от политиков», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Сборные США и Ирана встретятся в 3-м туре группового турнира чемпионата мира в Катаре. Матч состоится 29 ноября.

Иран потребовал отстранить США на 10 игр за «оскорбление достоинства» страны после публикации флага без эмблемы Исламской Республики