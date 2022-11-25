Эквадор — Сенегал: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете A на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Эквадора и Сенегала. Поединок пройдет на стадионе «Халифа Интернэйшнл» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Эквадор – Сенегал

Во сколько матч Эквадор – Сенегал

Стали известны стартовые составы команд.

Эквадор: Галиндес – Пресиадо, Торрес, Инкапиэ, Эступиньян – Груэсо, Франко, Кайседо, Плата – Валенсия, Эстрада.

Сенегал: Менди – Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло – Гуйе, Гуйе, Сисс, Ндиай, Сарр – Диа.

Помимо этих двух сборных, в группе A выступают национальные команды Нидерландов и Катара, которые сыграют в параллельном матче.