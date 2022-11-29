Эквадор — Сенегал, 29.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Подходит к концу групповой этап Чемпионата мира по футболу в Катаре и в группе А нам предстоит посмотреть решающий поединок за выход в плей-офф между сборными Эквадора и Сенегала. Мало кто сомневается, что в параллельном матче сборная Нидерландов не сможет обыграть хозяев мирового первенства. Первый показатель, по которому определяется преимущество в группе, разница забитых и пропущенных мячей. У сенегальцев она нулевая, а у Эквадора плюс два. Отсюда исходные: африканской команде необходимо будет идти в атаку и побеждать, при любом другом исходе они покинут Чемпионат мира. Матч между сборными Катара и Сенегала пройдет 25 ноября на стадионе «Халифа Интернешнл» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Первые два матча показали, что сборная Эквадора команда амбициозная и приехала в Катар добиться как минимум выхода из группы. Почему нет? Ведь они стали четвертыми в южноамериканской отборочной группе, уступив только Бразилии, Аргентине и Уругваю. Да и в матче с этими соперниками они отбирали очки. Учитывая мощь бразильцев, Эквадор вполне можно рассматривать как кандидата на место среди шестнадцати лучших команд Чемпионата мира. В первом матче они не испытали особых проблем с командой Катара, забив два мяча. Победа получилась на классе и хотелось все же узнать, на что способна команда в гораздо более боевых условиях Матч с Нидерландами показал, что на многое. Если в первом тайме южноамериканцы стушевались, пропустили уже на первой минуте, то прибавили во втором, сравняли счет и могли даже выигрывать. В результате ничья, но хорошие исходные данные перед матчем с Сенегалом. Минус один — травма капитана Эннера Валенсии.

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Факты и цифры

Лучшее достижение сборной Эквадора на чемпионатах мира — выход в ⅛ финала в 2006 году

В рейтинге ФИФА команда занимает 44 позицию

Лучший бомбардир команды за всю историю Эннер Валенсия — 38 забитых мячей

Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе привез на Чемпионат мира сильную, дисциплинированную и хорошо обученную тактически команду. Уже в первом матче она в матче против сильного соперника показала, что способна обыграть любого, ведь сборная Нидерландов изначально рассматривалась в качестве фаворита группы А. Но Сенегалу не повезло, два нелепо пропущенных мяча и поражение. Во втором туре они уже были фаворитами в матче с командой Катара, смогли добиться преимущества в два мяча, но затем расслабились, позволили хозяевам чемпионата отквитать один мяч и даже допустить у своих ворот другие опасные моменты. Игроки должны сказать спасибо вратарю Эдуарду Менди. Лишь третий мяч снял все вопросы о победителе. Вот этот момент расслабленности и настораживает перед матчем с Эквадором. О травме лидера Садио Мане уже не вспоминают, тем более Сенегалу не раз приходилось играть не только без него, но и других основных игроков команды.

Факты и цифры

Сборная Сенегала действующий обладатель Кубка африканских чемпионов

На Чемпионате мира 2002 года команда смогла выйти в ¼ финала, это ее наивысшее достижение.

Лучший бомбардир сборной Сенегала Садио Мане с 32 забитыми мячами

Прогноз на матч Эквадор — Сенегал

Команды провели между собой два поединка и оба товарищеских. Первый состоялся в 2002 году, Сенегал выиграл 1 : 0, Второй был сыгран спустя три года и вновь сборная Эквадора вынуждена была уступить со счетом 1 : 2. Конечно, те матчи никакого отношения не имеют к предстоящего, ни по накалу, ни по важности. Каждая сборная будет стремиться пройти дальше. Может быть, чуть больше шансов у южноамериканцев.

Так считают и в букмекерских конторах. «Лига Ставок» предлагает на победу сборной Эквадора коэффициент 2,50, успех Львов Теранги оценивается коэффициентом 3,10 и ничейный исход 3,15. Одно можно сказать точно, нас ждет очень напряженный матч.

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