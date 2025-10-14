  • Спортс
21

Ванда о расставании с Икарди: «Решение лишить своих детей возможности жить в традиционной семье, как у Свинки Пеппы или Симпсонов, было для меня очень трудным»

Ванда Нара высказалась о расставании с Мауро Икарди.

«Мне было очень трудно выйти из этих отношений. Это были три очень тяжелых года, в течение которых я пыталась защитить своих детей... Я хотела все от них скрыть. Мне было плохо в Турции, в далекой стране с другой культурой. Я сделала все, чтобы переехать туда ради нас, и я чувствовала ответственность – это было сильное давление, но в тот момент я не думала о себе, я думала о детях, клубе, обо всех...

Я чувствовала себя виноватой за то, что у меня постигла такая судьба, и за то, что я лишила своих детей возможности жить в традиционной семье. Решение уехать, лишив своих детей возможности жить в такой семье, как у Свинки Пеппы или Симпсонов, где есть мама, папа и малыши, было для меня очень трудным.

Но мои дети из этой эпохи, у них другой менталитет. Старый менталитет, который был во времена моей бабушки, которая умерла вместе с моим дедушкой после 60 лет совместной жизни, остался у меня, а не у них», – сказала бывшая жена нападающего «Галатасарая» в эфире передачи  La divina noche de Dante на El Trece.

Ванда о детях: «Расставание с Икарди – пример для дочерей, как не допускать определенных ситуаций с мужчиной, а для сыновей – пример, как они могут потерять любовь всей жизни»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Infobae
logoВанда Нара
светская хроника
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
logoМауро Икарди
