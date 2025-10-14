Глава израильской федерации о нападении ХАМАС 7 октября: «Эта травма останется с нами на десятилетия. Но это сделало нас еще более мужественными и привязанными к нашей стране»

В Израиле рассказали, как конфликт с ХАМАС коснулся футболистов.

– Есть ли среди игроков те, кто непосредственно связан с жертвами событий 7 октября или павшими солдатами?

– В Израиле нет никого, кто не знал бы кого-то, кто был убит или ранен за эти два года. Игроки потеряли друзей или болельщиков своих клубов в бою. Мы стараемся поддержать семьи, потерявшие близких или свои дома.

– На вашего тренера напали на матче в Греции, потому что он еврей. Вам когда-нибудь было страшно?

– Худшее произошло 7 октября, другим сложно это понять. Мы никогда не думали, что такое может случиться с нами, и это травма, которая останется с нами на десятилетия. Но это не сделало нас более испуганными или обеспокоенными как народ, а сделало еще более мужественными и привязанными к нашей стране, – сказал президент Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес.

Вчера в Египте прошел саммит по официальному заключению сделки о прекращении огня в Секторе Газа.